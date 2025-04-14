Galatasaray'ın transfer etmek istediği Carlo Holse'nin yeni adresi duyuruldu! Samsunspor'un yıldızı Süper Lig'den ayrılıyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Samsunsporlu Carlo Holse ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır Galatasaray ile anılan Carlo Holse için an itibarıyla MLS süreci duyuruldu ve Samsunspor'un önemli bir transfer geliri elde edeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Carlo Holse için MLS kritiği yaşanıyor. Danimarka basınının duyurduğu habere göre Samsunspor'dan MLS'e transfer olacak olan Carlo Holse, Karadeniz ekibi için önemli bir mali girdi sağlayacak. Galatasaray'ın kadro derinliğini artırmak için ara transferde yakından ilgilendiği Carlo Holse, Amerika tarafıyla anlaşma detaylarının tamamlanmasını bekliyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ SAMSUNSPORLU CARLO HOLSE MLS YOLCUSU

Samsunspor'daki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Carlo Holse, ara transferde Galatasaray'ın gündemine gelmiş ama süreç ilerlememişti. O zaman için transfer yasağı bulunan Samsunspor, ara dönemde Carlo Holse'yi göndermek istememiş ve Süper Lig'in ikinci yarısı için daha garantici bir tavır takınmıştı. Bugün gelinen noktada ise FIFA ile anlaşan ve mali tablosunu düzelten Samsunspor, Carlo Holse için MLS sürecini değerlendirmeye aldı. Halihazırda 7 milyon Euro gibi bir bonservis bedelinin konuşulduğu transfer, Danimarkalı 10 numara tarafından da olumlu karşılandı ve gelecek yaz itibarıyla Amerika için geri sayım başladı.

CARLO HOLSE GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK İSTEDİ AMA SAMSUNSPOR'DAN İZİN ÇIKMADI

Kış transfer döneminde Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesini olumlu karşılayan Carlo Holse, İstanbul devine gitmek istemiş ama Samsunspor yönetiminden izin çıkmamıştı! Şu an için gelinen noktada Amerika'ya da yeşil ışık yakan Carlo Holse, tarafların anlaşmasıyla birlikte Samsunspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Halihazırda Danimarka basınının kulüp bilgisi paylaşmadığı gelişmenin, yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

CARLO HOLSE VE SAMSUNSPOR PERFORMANSI

2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Samsunspor'da bu sezon 28 maça çıkan 10 numara, 2365 dakika sahada kalmış ve 7 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.