Fatih Karagümrük Antalyaspor'u mağlup etti: Trendyol Süper Lig'de 2 ay sonra zafer!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşılaştı. İstanbul ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldı ve 2 ay sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fatih Karagümrük Antalyaspor'u mağlup etti: Trendyol Süper Lig'de 2 ay sonra zafer!
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Antalyaspor'u 1-0 ile geçti. Ev sahibinin tek golü 5. dakikada Serginho'dan gelirken; ayrıca da İstanbul ekibi, 12. haftadaki Konyaspor zaferinden sonra ilk kez kazanmış oldu. En nihayetinde ise bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 12 puana yükselirken, Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük Antalyaspor'u mağlup etti: Trendyol Süper Lig'de 2 ay sonra zafer!

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic (Dk. 67 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka (Dk. 73 Traore), Larsson (Dk. 73 Bartuğ Elmaz), Barış Jakob Kalaycı, Serginho (Dk. 87 Kone).

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen (Dk. 90 Giannetti), Paal, Saric (Dk. 76 Boli), Soner Dikmen, Ballet, Safuri (Dk. 61 Storm), Samet Karakoç (Dk. 46 Doğukan Sinik), Van de Streek.

Gol: Dk. 5 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 15 Veysel Sarı, Dk. 68 Doğukan Sinik, Dk. 69 Saric, Dk. 79 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 49 Barış Jakob Kalaycı, Dk. 58 Biraschi (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Fatih Karagümrük Antalyaspor'u mağlup etti: Trendyol Süper Lig'de 2 ay sonra zafer!

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH KARAGÜMRÜK ARA TRANSFERDE FENERBAHÇE'DEN HANGİ OYUNCUYU ALMIŞTI?
İstanbul ekibi, Bartuğ Elmaz'ı kiralamıştı.
