Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde 26. hafta müsabakaları 13 Mart Cuma, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günleri oynanacak.

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesinde kritik haftalara girilirken ligde 26. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde son sıradaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ikinci sıradaki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligin 26. haftasında yarın akşam oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Karşılaşmada Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

20.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK: Gürcan Hasova

20.00 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen