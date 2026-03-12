Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta görev yapacak hakem açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:47

'de 26. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde 26. hafta müsabakaları 13 Mart Cuma, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günleri oynanacak.

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesinde kritik haftalara girilirken ligde 26. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde son sıradaki Mısırlı.com.tr ile ikinci sıradaki karşı karşıya gelecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Federasyonu (TFF) ligin 26. haftasında yarın akşam oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta hakem düdük çalacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Karşılaşmada Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

20.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK: Gürcan Hasova
20.00 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Domenico Tedesco'dan Beşiktaş derbisi planı: 4 yıldızını saklıyor
Türkiye'nin en kısa maçı! Topa bir kez vurmak için 226 kilometre yol gidecekler
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#trendyol süper lig
#mehmet türkmen
#fatih karagümrük
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.