Türkiye'nin en kısa maçı! Topa bir kez vurmak için 226 kilometre yol gidecekler

Edirne Süper Amatör Ligi'nin 13. haftasında İpsalaspor ile Yeniimaret Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3-3'lük eşitliğin bulunduğu sırada 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor penaltı kazandı. İpsalaspor kalecisi, penaltı kararına tepki gösterirken kaleye geçmeyi reddetti. Kalecinin kaleye geçmemesi üzerine hakem maçı tatil etti.

PENALTI ATIŞININ KULLANILMASINA KARAR VERİLDİ

Tatil edilen İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşılaşmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tatil edilen maç ile ilgili penaltı atışının, 18 Mart 2026 tarihinde kullanılmasına karar verildi.

PENALTI ATIŞI İÇİN 226 KİLOMETRE YOL YAPACAKLAR

90+7. dakikada tatil edilen İpsalaspor - Yeniimaret Spor maçında penaltı atışının kullanılması kararına Yeniimaret Spor takımından tepki geldi.

Verilen karar ile bir penaltı atışı içi 113 kilometre gidiş, 113 kilometre geliş olmak üzere toplamda 226 kilometrelik yol kat etmek durumunda kalan takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alınan karar "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alınan bu karar doğrultusunda kulübümüz yalnızca bir penaltı atışının kullandırılması için gidiş-dönüş toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda bırakılmıştır. Amatör şartlarda, sınırlı maddi imkânlarla mücadele eden kulübümüz için bu durum büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Ulaşım, yakıt ve organizasyon giderleri düşünüldüğünde; sporcularımızın ve kulübümüzün emeği adeta yok sayılmıştır" denildi.