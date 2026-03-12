Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Türkiye'nin en kısa maçı! Topa bir kez vurmak için 226 kilometre yol gidecekler

Edirne Süper Amatör Ligi'nin 13. haftasında oynanan İpsalaspor - Yeniimaret Spor maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor'un kazandığı penaltı sonrasında, İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi nedeniyle müsabaka tatil edildi. Maçın penaltı atışının kullanılmasına karar verilirken Yeniimaret Spor takımı 113 kilometrelik yoldan gelecek ve penaltıyı kullanarak tekrar 113 kilometre katedecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin en kısa maçı! Topa bir kez vurmak için 226 kilometre yol gidecekler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 16:08

Edirne Süper Amatör Ligi'nin 13. haftasında İpsalaspor ile Yeniimaret Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3-3'lük eşitliğin bulunduğu sırada 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor penaltı kazandı. İpsalaspor kalecisi, penaltı kararına tepki gösterirken kaleye geçmeyi reddetti. Kalecinin kaleye geçmemesi üzerine hakem maçı tatil etti.

PENALTI ATIŞININ KULLANILMASINA KARAR VERİLDİ

Tatil edilen İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşılaşmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tatil edilen maç ile ilgili penaltı atışının, 18 Mart 2026 tarihinde kullanılmasına karar verildi.

Türkiye'nin en kısa maçı! Topa bir kez vurmak için 226 kilometre yol gidecekler

PENALTI ATIŞI İÇİN 226 KİLOMETRE YOL YAPACAKLAR

90+7. dakikada tatil edilen İpsalaspor - Yeniimaret Spor maçında penaltı atışının kullanılması kararına Yeniimaret Spor takımından tepki geldi.

Verilen karar ile bir penaltı atışı içi 113 kilometre gidiş, 113 kilometre geliş olmak üzere toplamda 226 kilometrelik yol kat etmek durumunda kalan takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alınan karar "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alınan bu karar doğrultusunda kulübümüz yalnızca bir penaltı atışının kullandırılması için gidiş-dönüş toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda bırakılmıştır. Amatör şartlarda, sınırlı maddi imkânlarla mücadele eden kulübümüz için bu durum büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Ulaşım, yakıt ve organizasyon giderleri düşünüldüğünde; sporcularımızın ve kulübümüzün emeği adeta yok sayılmıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Liverpool maçında Victor Osimhen sürprizi! Dünya devleri tribünde seyretti: İstenen bonservis dudak uçuklattı
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İtalyanlar ayrılığı duyurdu: Ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.