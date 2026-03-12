Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İtalyanlar ayrılığı duyurdu: Ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu sesleri yeniden yükseliyor. İtalyan basınından gelene habere göre; Serie A devi Inter’in milli yıldızla ilgili verdiği karar transfer piyasasında taşları yerinden oynattı. Sarı-kırmızılıların yıldız orta saha için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
11:10
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
11:10

'in lideri , yaz dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. İtalya Serie A devi Inter forması giyen milli yıldızımız için Çizme basını, Galatasaray taraftarını heyecandan ayağa kaldıracak bir iddiayı manşetlerine taşıdı. Geçtiğimiz iki transfer döneminde de Aslan’ın radarında olan tecrübeli maestro için bu kez şartlar çok farklı.

0:00 112
INTER’DE "SAKATLIK" KRİZİ PLANLARI BOZDU!

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milano ekibi normal şartlarda Hakan’ın 2027’de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyordu. Ancak milli yıldızın son dönemde üst üste yaşadığı sakatlıklar, İtalyan yönetiminin geri adım atmasına neden oldu. Inter yönetiminin, yüksek maliyeti ve sağlık durumu nedeniyle Hakan Çalhanoğlu ile nikah tazeleme fikrini şimdilik rafa kaldırdığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İtalyanlar ayrılığı duyurdu: Ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı

HAKAN "ASLAN" OLMAK İSTİYOR, RAKAM NETLEŞİYOR

Haberin en çarpıcı kısmı ise Galatasaray’ın masadaki teklifiyle ilgili. Hakan Çalhanoğlu’nun çocukluk aşkı olan Galatasaray’da oynama isteği bilinirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu transfer için belirlediği strateji de ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İtalyanlar ayrılığı duyurdu: Ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı

"10-15 MİLYON EURO'DAN FAZLASI YOK!"

İtalyan basınına göre Galatasaray, 32 yaşına merdiven dayayan yıldız isim için kasasından 10-15 milyon eurodan fazla bir rakam çıkarmaya niyetli değil.

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İtalyanlar ayrılığı duyurdu: Ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE İMZALAR ATILABİLİR

Inter ve Galatasaray kurmaylarının yaz aylarında masaya oturması bekleniyor. Inter’in oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istemesi ve Hakan’ın Türkiye opsiyonuna sıcak bakması nedeniyle, transferin 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle noktalanabileceği iddia ediliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#hakan çalhanoğlu
#ınter
#Spor
