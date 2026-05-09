Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, tüm maçların aynı anda oynanmasıyla sona erdi. Haftanın küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Kocaelispor ile Fatih Karagümrük, Kocaeli'de kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti! İstanbul ekibine galibiyet yetmedi Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini aldı. Maçın 69. dakikasında Anıl Yiğit Çınar'ın attığı golle Fatih Karagümrük öne geçti. Bu sonuçla Fatih Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti ancak küme düştü. Kocaelispor, ligdeki 14. yenilgisini alarak 37 puanda kaldı. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kocaelispor deplasmanda Antalyaspor ile, Fatih Karagümrük ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Maçın 7. dakikasında Fatih Karagümrük'te Serginho'nun pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Tiago Çukur gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında çalımlarla ceza sahasına giren Serginho’nun şutunda top savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.

İlk yarının kalan bölümünde de gol olmadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Fatih Karagümrük, maçın 69. dakikasında öne geçti. Daniel Verde'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Fatih Karagümrük bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 27'ye yükseltti ancak diğer maçlarda istediği sonuçlar çıkmayınca haftayı son sırada kapattı ve ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e veda etti. Kocaelispor ise ligdeki 14. yenilgisini yaşayarak 37 puanda kaldı.

Kocaelispor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise 34. ve son hafta maçında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

İSTANBUL EKİBİ TEK SEZONUN ARDINDAN VEDA ETTİ

2024-25 sezonunda mücadele ettiği 1. Lig'i 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 66 puanla 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, adını yükselme play-off finaline yazdırmıştı. Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 1 sezonun ardından Süper Lig'e dönmüştü.

2025-26 sezonuna Marcel Licka yönetiminde başlayan Fatih Karagümrük, daha sonra yoluna teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile devam etti. Oynadığı 33 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, hanesine yalnızca 27 puan yazdırabildi.