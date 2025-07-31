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 | Baran Aksoy

Fatih Tekke hayal kırıklığı yaşadı: Olmuyor! Yönetim yeniden harekete geçti

Trabzonspor yönetimi, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin çok istediği yıldız isim Nice forması giyen Jeremie Boga için yeniden harete geçti. Trabzonspor, Boga için yeni teklifini Fransız ekibine iletti. Öte yandan Fatih Tekke Boga için yaşadığı hayal kırıklığını, "Boga'yı çok istiyorum ama benim çok istediğim şeyler genelde olmuyor" ifadeleriyle dile getirmişti.

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Fatih Tekke hayal kırıklığı yaşadı: Olmuyor! Yönetim yeniden harekete geçti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:06

ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'da odak noktası artık yeni transferlere kaymış durumda... Bordo-mavililerde çalışmalar sürerken, öncelik verilen bölgelerden biri olan orta saha için girişimlere hız verildi.

TAM BİR SAHA İÇİ LİDER

Karadeniz ekibinin orta saha listesinin başında ise forması giyen Arthur Melo bulunuyor. Oyun görüşü ve pas yeteneğiyle dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, ’un merkezde aradığı ‘saha içi lider’ tanımına da uyum sağlıyor.

Fatih Tekke hayal kırıklığı yaşadı: Olmuyor! Yönetim yeniden harekete geçti

TRABZONSPOR JUVENTUS İLE TEMAS HALİNDE

Transferin gözde isimlerinden biri olan Melo’yu bir an önce kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor’un, Juventus ile temasa geçtiği ve Real Betis’in de 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Arthur Melo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Girona’da 15 maça çıktı.

Fatih Tekke hayal kırıklığı yaşadı: Olmuyor! Yönetim yeniden harekete geçti

FATİH TEKKE, BOGA'YI ÇOK İSTİYOR

Kanat hattını da güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor’da, forması giyen Jeremie Boga yeniden gündeme taşındı. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi daha önce askıya alınmış, teknik direktör Fatih Tekke ise bu durumu, "Boga'yı çok istiyorum ama benim çok istediğim şeyler genelde olmuyor" sözleriyle dile getirmişti.

Fatih Tekke hayal kırıklığı yaşadı: Olmuyor! Yönetim yeniden harekete geçti

FRANSIZ EKİBİNE YENİDEN TEKLİF İLETİLDİ

Ancak deneyimli teknik adamın Boga konusundaki ısrarı üzerine yönetim tekrar devreye girdi ve Fransız kulübüne, 3 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sundu. Nice’in bu teklife olumlu yaklaştığı, transferle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

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#trabzonspor
#süper lig
#juventus
#nice
#Transferler
#Arthur Melo
#Jeremie Boga
#Spor
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