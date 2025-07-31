Fatih Tekke hayal kırıklığı yaşadı: Olmuyor! Yönetim yeniden harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'da odak noktası artık yeni transferlere kaymış durumda... Bordo-mavililerde çalışmalar sürerken, öncelik verilen bölgelerden biri olan orta saha için girişimlere hız verildi.

TAM BİR SAHA İÇİ LİDER

Karadeniz ekibinin orta saha listesinin başında ise Juventus forması giyen Arthur Melo bulunuyor. Oyun görüşü ve pas yeteneğiyle dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor’un merkezde aradığı ‘saha içi lider’ tanımına da uyum sağlıyor.

TRABZONSPOR JUVENTUS İLE TEMAS HALİNDE

Transferin gözde isimlerinden biri olan Melo’yu bir an önce kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor’un, Juventus ile temasa geçtiği ve Real Betis’in de 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Arthur Melo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Girona’da 15 maça çıktı.

FATİH TEKKE, BOGA'YI ÇOK İSTİYOR

Kanat hattını da güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor’da, Nice forması giyen Jeremie Boga yeniden gündeme taşındı. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi daha önce askıya alınmış, teknik direktör Fatih Tekke ise bu durumu, "Boga'yı çok istiyorum ama benim çok istediğim şeyler genelde olmuyor" sözleriyle dile getirmişti.

FRANSIZ EKİBİNE YENİDEN TEKLİF İLETİLDİ

Ancak deneyimli teknik adamın Boga konusundaki ısrarı üzerine yönetim tekrar devreye girdi ve Fransız kulübüne, 3 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sundu. Nice’in bu teklife olumlu yaklaştığı, transferle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.