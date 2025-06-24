Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye ağır eleştiri:

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin tercihlerine eleştiri geldi. Trabzonsporlu Danylo Sikan, Fatih Tekke'nin nasıl oyuncu seçtiğini anlayamadığını ifade etti.

TRABZONSPORLU DANYLO SIKAN'DAN FLAŞ SÖZLER

"Şenol hoca beni 3-4 farklı yerde oynattı ama kendi pozisyonumda oynamadım. Şu anda ise her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamadım."

TRABZONSPOR'DA DANYLO SIKAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor ile 37 mücadeleye çıkan Danylo Sikan, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.