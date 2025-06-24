Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye ağır eleştiri:

İstanbul
Trabzonsporlu Danylo Sikan'dan, hocası Fatih Tekke'ye eleştiriler geldi. YouTube'da Igor Tsyganik'in kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor'daki mevcut durumundan memnun olmadığını dile getirdi.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin tercihlerine eleştiri geldi. Trabzonsporlu Danylo Sikan, Fatih Tekke'nin nasıl oyuncu seçtiğini anlayamadığını ifade etti.
"Şenol hoca beni 3-4 farklı yerde oynattı ama kendi pozisyonumda oynamadım. Şu anda ise her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamadım."
Trabzonspor ile 37 mücadeleye çıkan Danylo Sikan, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.