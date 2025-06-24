Elias Jelert imzayı atıyor: Galatasaray'da beklenen son!

Galatasaray'da Elias Jelert ile yollar ayrılıyor. Elias Jelert'in performansından memnun olmayan Galatasaray, 22 yaşındaki sağ bek için Wolfsburg ile anlaşmaya vardı.

Galatasaraylı Elias Jelert resmen Wofsburg'a imza atıyor. Alman ekibiyle her konuda anlaşan Elias Jelert, an itibarıyla Galatasaray'dan ayrılmak için transfer sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

GALATASARAY'DA ELIAS JELERT'E GÜLE GÜLE

Galatasaray'da Sacha Boey sonrası dönemdeki önemli yatırımlardan biri olarak transfer edilen Elias Jelert, sarı kırmızılı formayla bekleneni veremedi. Geçen yaz Kopenhag'tan 9 milyon Euro bedelle transfer edilen Elias Jelert, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile her konuda anlaştı ve kulüplerin arasındaki sürecin tamamlanmasını beklemeye başladı. Esasen ise Elias Jelert, Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılacak ve sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenecek.

GALATASARAY'DAN AYRILAN ELIAS JELERT'IN TEK SEZONLUK PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 35 maça çıkan ve 1163 dakika süre alan Elias Jelert, 1 gollük skor katkısı sağlamıştı.