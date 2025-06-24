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 | Burak Ayaydın

Roberto Firmino imzalıyor: Beşiktaş'a 41 milyon Euroluk golcü!

Beşiktaş'a Roberto Firmino transferinde ters köşe geldi. Beşiktaş'ın gündemindeki Roberto Firmino; Al Sadd ile imza atmaya hazırlanırken, siyah beyazlı ekipte ise yeni hedef 41 milyon Euroluk yıldız golcü oldu.

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Roberto Firmino imzalıyor: Beşiktaş'a 41 milyon Euroluk golcü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 19:03

Beşiktaş ve Roberto Firmino transferi çıkmaza girerken, La Gazetta Della Sport'tan ise flaş bir haber geldi. İtalya basını, Beşiktaş'ın Roberto Firmino'nun olmaması ihtimalini gözeterek Tammy Abraham'ı gündemine aldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA ROBERTO FIRMINO YERİNE 41 MİLYON EUROLUK GOLCÜ TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Roberto Firmino transferi sürprizlere kalırken, Roma'nın 41 milyon Euroya transfer ettiği Tammy Abraham ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'ın dünya çapında bir golcü transfer etmek istediği süreçte; Arriyadiyah'ın haberine göre Roberto Firmino ve Al Sadd resmen anlaşmaya varırken, Kartal ise hedef değiştirdi ve Roma'da gözden çıkarılan Tammy Abraham için nabız yoklamaya başladı.

Roberto Firmino imzalıyor: Beşiktaş'a 41 milyon Euroluk golcü!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ TAMMY ABRAHAM'IN PERFORMANSI

2021'de geldiği Roma'da 3 sezon forma giyen 27 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunun başında Milan'a kiralanmıştı. Kırmızı siyahlılar ile bu takvim yılında 45 maça çıkan Tammy Abraham, 10 gol ve 7 asistlik skor üretti.

Roberto Firmino imzalıyor: Beşiktaş'a 41 milyon Euroluk golcü!

Sıkça Sorulan Sorular

TAMMY ABRAHAM'I ROMA'YA KİM TRANSFER ETMİŞTİ?
Jose Mourinho, yıldız golcünün Chelsea'den Roma'ya gelmesini sağlamıştı.
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#Spor
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