Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den Paul Onuachu sözleri: En beğendiği özelliğini açıkladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir deplasmanına çıktı. Fatih Tekke, zorlu galibiyet sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Tekke'den Paul Onuachu sözleri: En beğendiği özelliğini açıkladı!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 22:58

, 'i 4-2 ile geçti ve kupada çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından kısa tespitler gerçekleştirdi.

Fatih Tekke'den Paul Onuachu sözleri: En beğendiği özelliğini açıkladı!

FATİH TEKKE'DEN PAUL ONUACHU SÖZLERİ!

"Zor bir karşılaşma olacağını söylemiştik. Basit top kayıpları ve goller... Oyunu kontrol etmeliydik. Düzenli süre almadıklarından dolayı, oyunun ilk yarısındaki kadroda sorunlar oldu. Mağlup da olabilirdik ama genel olarak çalıştığımız şekildeydi. Sadece savunma hataları çok basit oldu. Oyuna sonradan girenler istekli ve etkiliydi. Burayı geçmek çok önemliydi. Sıradaki maçımıza hazırlanacağız, Kayserispor deplasmanı da zor olacak. Bugün galip gelmek çok önemliydi ve güçlü bir kadro karşısında kazandık. Bu iyi. 'yu ilk gördüğümde gol kralı diye hitap ettim, özel yetenekleri var. Ondan istediğim şey biraz daha iyi olması. Basit top kayıpları azalırsa çok farklı bir süreç olur. Paul Onuachu'ya sahip olduğumuz için mutluyuz. Takımın da desteğiyle goller attı. Kenarlarımız da oyuna girse gol sayımız daha da artacak. Paul Onuachu'nun en beğendiğim yönü, antrenman performansı. Maçta inişler çıkışlar olur ama Onuachu, idmanlarda yüzde yüzüyle çalışıyor. Takım genel olarak bu yaklaşımı gösteriyor, ne dersek uygulanıyor, gayretliler. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun."

Fatih Tekke'den Paul Onuachu sözleri: En beğendiği özelliğini açıkladı!

Sıkça Sorulan Sorular

GECENİN DİĞER MAÇINDA SONUÇ NE OLDU?
Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 2-1 kazandı ve kupada çeyrek finale çıktı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Başakşehir deplasmanında kazandı: Türkiye Kupası'ndaki 6 gollü maçta bordo mavililer tur atladı!
Victor Osimhen transferinde yeni perde: Galatasaray için zorlu dönem!
ETİKETLER
#Futbol
#başakşehir
#trabzonspor
#paul onuachu
#ziraat türkiye kupası
#fatih tekke
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.