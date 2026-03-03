Fatih Tekke'den Paul Onuachu sözleri: En beğendiği özelliğini açıkladı!

Trabzonspor, Başakşehir'i 4-2 ile geçti ve kupada çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından kısa tespitler gerçekleştirdi.

FATİH TEKKE'DEN PAUL ONUACHU SÖZLERİ!

"Zor bir karşılaşma olacağını söylemiştik. Basit top kayıpları ve goller... Oyunu kontrol etmeliydik. Düzenli süre almadıklarından dolayı, oyunun ilk yarısındaki kadroda sorunlar oldu. Mağlup da olabilirdik ama genel olarak çalıştığımız şekildeydi. Sadece savunma hataları çok basit oldu. Oyuna sonradan girenler istekli ve etkiliydi. Burayı geçmek çok önemliydi. Sıradaki maçımıza hazırlanacağız, Kayserispor deplasmanı da zor olacak. Bugün galip gelmek çok önemliydi ve güçlü bir kadro karşısında kazandık. Bu iyi. Paul Onuachu'yu ilk gördüğümde gol kralı diye hitap ettim, özel yetenekleri var. Ondan istediğim şey biraz daha iyi olması. Basit top kayıpları azalırsa çok farklı bir süreç olur. Paul Onuachu'ya sahip olduğumuz için mutluyuz. Takımın da desteğiyle goller attı. Kenarlarımız da oyuna girse gol sayımız daha da artacak. Paul Onuachu'nun en beğendiğim yönü, antrenman performansı. Maçta inişler çıkışlar olur ama Onuachu, idmanlarda yüzde yüzüyle çalışıyor. Takım genel olarak bu yaklaşımı gösteriyor, ne dersek uygulanıyor, gayretliler. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun."