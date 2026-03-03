Menü Kapat
11°
Spor
Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşıyor. A Grubu'nun 4. haftasındaki zorlu mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve iki ekip için de üst tur bileti anlamına gelecek.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Selke.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR ARASINDA 5. KUPA RANDEVUSU

Ziraat Türkiye Kupası’nda, Başakşehir ve Trabzonspor 4 kez rakip oldu. Karadeniz devi bu süreçte 3 maçtan zaferle ayrılırken, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'UN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KARNESİ

Trabzonspor, Başakşehir ile oynanacak karşılaşmayla beraber Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 292. maçına çıkacak! Esasen ise bordo mavililer; geride kalan 291 maçta 176 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Ayrıca da bu dönemde rakip filelere 506 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 234 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Trabzonspor, Başakşehir maçı için dün öğleden sonra İstanbul’a gitti. Sakatlıkları bulunan Tim Jabol-Folcarelli ile Chibuike Nwaiwu’nun yanı sıra kupa kulvarında eldivenleri Onuralp Çevikkan’a bırakan Andre Onana, kadroda yer almadı.

Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

İSTANBUL'DA YÜKSEK TEMPO BEKLENİYOR

Başakşehir ve Trabzonspor adına üst tura çıkma mücadelesinin verileceği akşamda, İstanbul'da yüksek tempolu bir futbol oynanması bekleniyor.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN KADRO DEĞERLERİ NASIL?
Karadeniz devi; 99.4 milyon Euroluk yatırımıyla, Başakşehir'e 27.75 milyon Euroluk fark atmış durumda.
