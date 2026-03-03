Trabzonspor Başakşehir deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve iki ekip için de üst tur bileti anlamına gelecek.
Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Brnic, Shomurodov, Selke.
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda, Başakşehir ve Trabzonspor 4 kez rakip oldu. Karadeniz devi bu süreçte 3 maçtan zaferle ayrılırken, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, Başakşehir ile oynanacak karşılaşmayla beraber Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 292. maçına çıkacak! Esasen ise bordo mavililer; geride kalan 291 maçta 176 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Ayrıca da bu dönemde rakip filelere 506 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 234 gol gördü.
https://x.com/Trabzonspor/status/2028489452146835535?s=20
Trabzonspor, Başakşehir maçı için dün öğleden sonra İstanbul’a gitti. Sakatlıkları bulunan Tim Jabol-Folcarelli ile Chibuike Nwaiwu’nun yanı sıra kupa kulvarında eldivenleri Onuralp Çevikkan’a bırakan Andre Onana, kadroda yer almadı.
Başakşehir ve Trabzonspor adına üst tura çıkma mücadelesinin verileceği akşamda, İstanbul'da yüksek tempolu bir futbol oynanması bekleniyor.
https://x.com/ibfk2014/status/2028540937186484392?s=20