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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim Merih Demiral'ı üzdü!

Suudi Arabistan Pro Lig'de Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Merih Demiral'lı Al Ahli karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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Fatih Terim Merih Demiral'ı üzdü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 00:16

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti. Terim'in öğrencileri, bu zaferle birlikte puanını 54 yaptı.

Fatih Terim Merih Demiral'ı üzdü!

FATİH TERİM'İN TAKIMI AL SHABAB İYİ OYUNLA BAŞLADI

Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 26. dakikada Mohammed Al-Thain'in golüyle öne geçerken, 33. dakikada ise Abderazak Hamdallah skoru 2-0'a getirdi. Akabinde ise Al Ahli; 36. dakikada Gabri Veiga ile farkı bire indirse de, 65. dakikada Abderrazak Hamdallah yeniden sahne aldı ve maçın sonucunu belirledi.

https://x.com/AlShababSaudiFC/status/1921630153748205699

AL SHABAB 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Abderazak Hamdallah, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Fatih Terim Merih Demiral'ı üzdü!

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Maçı kaybeden Al Ahli'de Merih Demiral, takımı adına 90 dakika mücadele etti.

Sıkça Sorulan Sorular

AL AHLI BU MAĞLUBİYETTEN SONRA LİGDE NE DURUMDA?
61 puanda kalan Al Ahli, lig tablosunda 4. sırada yer alıyor.
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ETİKETLER
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