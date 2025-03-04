Fatih Terim'in sıkıntısı büyük! Futbolcuları isyan başlattı

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in başında bulunduğu Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab'da büyük bir kriz baş gösterdi. Ülke basını, 3 aydır maaşlarını alamayan futbolcuların yönetime karşı kazan kaldırdığını yazdı.

BOYKOT KARARI ALABİLİRLER

Sport Scoop'un haberine göre büyük baskı altında olan Mohamad Almunajem başkanlığındaki yönetimin Takımda konuya ilişkin medya mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, takımdaki krizin boyutunun daha da derinleşebileceği oyuncuların antrenman ve maçları boykot etmeyi dahi planladıkları belirtildi.

Diğer yandan başkanın yönetiminden memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin de istifa ettiği gelen bilgiler arasında.

ZİRVEDEN 18 PUAN GERİDELER

Al-Shabab 23 haftası geride kalan 18 takımlı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde topladığı 57 puanlı lider Ittihad'ın 18 puan gerisinde 39 puanla 6. sırada yer alıyor.

