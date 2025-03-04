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 | Suat Vilgen

Fatih Terim'in sıkıntısı büyük! Futbolcuları isyan başlattı

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi ekibi Al-Shabab'da 3 aydır maaş alamayan futbolcular kazan kaldırdı! Takım kritik maçlar öncesi büyük krizde.

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Fatih Terim'in sıkıntısı büyük! Futbolcuları isyan başlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:32

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in başında bulunduğu Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab'da büyük bir kriz baş gösterdi. Ülke basını, 3 aydır maaşlarını alamayan futbolcuların yönetime karşı kazan kaldırdığını yazdı.

BOYKOT KARARI ALABİLİRLER

Sport Scoop'un haberine göre büyük baskı altında olan Mohamad Almunajem başkanlığındaki yönetimin Takımda konuya ilişkin medya mensuplarının sorularını cevapsız bırakırken, takımdaki krizin boyutunun daha da derinleşebileceği oyuncuların antrenman ve maçları boykot etmeyi dahi planladıkları belirtildi.

Diğer yandan başkanın yönetiminden memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin de istifa ettiği gelen bilgiler arasında.

ZİRVEDEN 18 PUAN GERİDELER

Al-Shabab 23 haftası geride kalan 18 takımlı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde topladığı 57 puanlı lider Ittihad'ın 18 puan gerisinde 39 puanla 6. sırada yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TERİM'İN MAAŞI NE KADAR?
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 6 aylık sözleşme imzalayan Fatih Terim bu süre için 1.6 milyon dolar kazanacak. (Kaynak: Transfermanrkt)
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ETİKETLER
#fatih terim
#teknik direktör
#al shabab
#Spor
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