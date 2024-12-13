Felipe Melo Galatasaray'a kaleci önerdi! Aklındaki ismi açıkladı

13 Aralık 2024 19:58 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 20:09

Brezilya ekibi Fluminense'de futbol kariyerini sürdüren Felipe Melo, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde izlemek üzere İstanbul'a geldi. Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük yapmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu ifade ederken Galatasaray'a bir de kaleci önerisinde bulundu.

Galatasaray​'ın eski futbolcularından Felipe Melo​, İstanbul​'a gelmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği günlerle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"BİR YIL DAHA SAHADA OLACAĞIM"

Kariyerine dair planlarını paylaşan Melo, futbolu ne zaman bırakacağı sorusuna, "Bir yıl daha sahada olmayı planlıyorum" cevabını verdi.

Hayalleriyle ilgili konuşan tecrübeli isim, "Galatasaray'ın teknik direktörü olmak en büyük hayallerimden biri" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'den de övgüyle bahseden Felipe Melo, "Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce Allah sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir." dedi.

MELO GALATASARAY'A KALECİ ÖNERDİ!

Son olarak "Galatasaray'a Güney Amerika'dan bir kaleci önerin var mı?" sorusuna Melo, şu cevabı verdi:

"Kaleci olarak Felipe Melo'yu da es geçmeyelim tabii ki! Birçok kaleci var Brezilya​'da. Bir isim vermem gerekirse Corinthians'ta forma giyen Hugo Souza'yı önerebilirim."

MELO'NUN GALATASARAY KARİYERİ...

Melo, 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 153 maça çıktı. Orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistle üretti.

Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımda ise 8 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu; 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası kazandı.