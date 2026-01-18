Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe; Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını, Alanyaspor deplasmanında açıyor. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftadaki kritik müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 00:40

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Alanyaspor ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Akdeniz'deki heyecanlı karşılaşma bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak Mehmet Türkmen görev alacak.

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Güven.

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Jhon Duran.

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE ZİRVE HESAPLARI

Lider Galatasaray'ın takıldığı haftada Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Akdeniz'de galip gelmesi durumunda puan farkını 1'e indirecek.

https://x.com/Fenerbahce/status/2012586044202324237?s=20

FENERBAHÇE'DE SOL BEK PROBLEMİ

Sarı lacivertlilerde Levent Mercan ve Archie Brown, Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE SON DÖNEMDE İYİCE ÜSTÜNLÜK KURDU

Fenerbahçe; Alanyaspor ile Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Diğer taraftaysa turuncu yeşillilerin bu süreçteki tek galibiyeti, 24 Ekim 2021’de deplasmanda 2-1’lik skorla geldi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2012531880931786753?s=20

FENERBAHÇE VE ALANYASPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ İLK YARI KARNESİ

Sarı lacivertliler ligde oynadığı 17 karşılaşmada; 11 galibiyet ile 6 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı ve 39 puanla 2. sırada konumlandı. Akdeniz temsilcisi ise bu dönemdeki 17 maçta; 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 21 puan toplayarak 10. sıraya yerleşti.

Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA HANGİ ÖNEMLİ OLAYI YAŞADI?
Süper Lig devi, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve uzun bir aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!
Fenerbahçe'nin transfer sürprizi N'Golo Kante için eski hocasından çarpıcı sözler: "10 saniye sonra baktığımda..."
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.