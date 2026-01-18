Fenerbahçe Alanyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Alanyaspor ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Akdeniz'deki heyecanlı karşılaşma bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak Mehmet Türkmen görev alacak.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Güven.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Jhon Duran.

FENERBAHÇE'DE ZİRVE HESAPLARI

Lider Galatasaray'ın takıldığı haftada Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Akdeniz'de galip gelmesi durumunda puan farkını 1'e indirecek.

https://x.com/Fenerbahce/status/2012586044202324237?s=20

FENERBAHÇE'DE SOL BEK PROBLEMİ

Sarı lacivertlilerde Levent Mercan ve Archie Brown, Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

FENERBAHÇE SON DÖNEMDE İYİCE ÜSTÜNLÜK KURDU

Fenerbahçe; Alanyaspor ile Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Diğer taraftaysa turuncu yeşillilerin bu süreçteki tek galibiyeti, 24 Ekim 2021’de deplasmanda 2-1’lik skorla geldi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2012531880931786753?s=20

FENERBAHÇE VE ALANYASPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ İLK YARI KARNESİ

Sarı lacivertliler ligde oynadığı 17 karşılaşmada; 11 galibiyet ile 6 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı ve 39 puanla 2. sırada konumlandı. Akdeniz temsilcisi ise bu dönemdeki 17 maçta; 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 21 puan toplayarak 10. sıraya yerleşti.