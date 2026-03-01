Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Akdeniz'deki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
01.03.2026
01.03.2026
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de bu akşam 20.00'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan namağlup Fenerbahçe, 6 önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkarken, Antalyaspor ise küme düşme hattına yakın konumda mücadele edecek.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'deki tek namağlup takım unvanını koruyor.
Fenerbahçe, maça 6 oyuncusundan (Ederson, Talisca, Alvarez, Oosterwolde, Skriniar, Söyüncü) eksik çıkacak.
Antalyaspor, küme düşme hattındaki Kasımpaşa'dan sadece bir maç uzaklıkta bulunuyor.
Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını korumak için galibiyet hedefliyor.
Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Doğukan, Soner, Saric, Storm, Streek.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI


Fenerbahçe: Mert, Semedo, Yiğit Efe, İsmail, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Cherif.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE ANTALYASPOR DEPLASMANINA 6 EKSİKLE GİTTİ!

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü; Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

https://x.com/Fenerbahce/status/2027792491290706287?s=20

FENERBAHÇE YENİLMEYEN TEK TAKIM

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkat çekiyor. Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri; bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE HATAYA YER YOK

Lider Galatasaray'ı takipte olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kazanmak ve sarı kırmızılılar ile olan puan farkını korumaya devam etmek istiyor.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ANTALYASPOR KÜME HATTINA 1 MAÇ UZAKLIKTA

Akdeniz temsilcisi, 16. sıradaki Kasımpaşa'dan sadece bir maç uzaklıkta! Esasen ise kırmızı beyazlılar, bu haftalar itibarıyla kritik bir viraja girmiş durumda.

https://x.com/Antalyaspor/status/2027787127069753588?s=20

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA HİKÂYESİ NASIL SONA ERMİŞTİ?
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenmişti.
Jürgen Klopp da Şampiyonlar Ligi hikâyesini gündeme taşıdı: "Akıl almaz bir iş"
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan anlamlı sözler: "Türkiye'yi temsil ediyoruz"
#Spor
#Spor
