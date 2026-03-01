Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Doğukan, Soner, Saric, Storm, Streek.
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Yiğit Efe, İsmail, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Cherif.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü; Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.
https://x.com/Fenerbahce/status/2027792491290706287?s=20
Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkat çekiyor. Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri; bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 21 gol gördü.
Lider Galatasaray'ı takipte olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kazanmak ve sarı kırmızılılar ile olan puan farkını korumaya devam etmek istiyor.
Akdeniz temsilcisi, 16. sıradaki Kasımpaşa'dan sadece bir maç uzaklıkta! Esasen ise kırmızı beyazlılar, bu haftalar itibarıyla kritik bir viraja girmiş durumda.
https://x.com/Antalyaspor/status/2027787127069753588?s=20