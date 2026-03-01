Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Dinle Özetle

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 113

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI Trendyol Süper Lig'de bu akşam 20.00'de Antalyaspor ile karşılaşacak olan namağlup Fenerbahçe, 6 önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkarken, Antalyaspor ise küme düşme hattına yakın konumda mücadele edecek. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe, Süper Lig'deki tek namağlup takım unvanını koruyor. Fenerbahçe, maça 6 oyuncusundan (Ederson, Talisca, Alvarez, Oosterwolde, Skriniar, Söyüncü) eksik çıkacak. Antalyaspor, küme düşme hattındaki Kasımpaşa'dan sadece bir maç uzaklıkta bulunuyor. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını korumak için galibiyet hedefliyor.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Doğukan, Soner, Saric, Storm, Streek.



Fenerbahçe: Mert, Semedo, Yiğit Efe, İsmail, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Cherif.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR DEPLASMANINA 6 EKSİKLE GİTTİ!

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü; Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

https://x.com/Fenerbahce/status/2027792491290706287?s=20

FENERBAHÇE YENİLMEYEN TEK TAKIM

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkat çekiyor. Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri; bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE HATAYA YER YOK

Lider Galatasaray'ı takipte olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kazanmak ve sarı kırmızılılar ile olan puan farkını korumaya devam etmek istiyor.

ANTALYASPOR KÜME HATTINA 1 MAÇ UZAKLIKTA

Akdeniz temsilcisi, 16. sıradaki Kasımpaşa'dan sadece bir maç uzaklıkta! Esasen ise kırmızı beyazlılar, bu haftalar itibarıyla kritik bir viraja girmiş durumda.

https://x.com/Antalyaspor/status/2027787127069753588?s=20