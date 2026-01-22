Menü Kapat
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Aston Villa maç sonucu kaç kaç? Tek golle devrildi

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Lig aşamasında ilk 8 iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe taraftar desteğini arkasına alarak Aston Villa karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yaptı. Peki, Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı kaç kaç sonuçlandı?

22.01.2026
22.01.2026
23:05

Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım tamamlandı.

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Chobani Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı.

25’inci dakikada konuk ekip üstünlüğü ele geçirdi. Cash’in sağ taraftan yaptığı ortada İsmail Yüksek’ten seken top Sancho’da kaldı.

Sancho’nun kafa vuruşunda top Ederson’un sağından ağlara gitti ve skor 0-1 oldu.

Maçın kalan süresinde ise çekişmeli mücadeleye rağmen gol sesi çıkmadı.

Karşılaşma Aston Villa’nın 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa puanını 18’e çıkardı.

