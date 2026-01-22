Fenerbahçe Aston Villa maç sonucu kaç kaç? Tek golle devrildi

Kategoriler
Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım tamamlandı.
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Chobani Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı.
25’inci dakikada konuk ekip üstünlüğü ele geçirdi. Cash’in sağ taraftan yaptığı ortada İsmail Yüksek’ten seken top Sancho’da kaldı.
Sancho’nun kafa vuruşunda top Ederson’un sağından ağlara gitti ve skor 0-1 oldu.
Maçın kalan süresinde ise çekişmeli mücadeleye rağmen gol sesi çıkmadı.
Karşılaşma Aston Villa’nın 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa puanını 18’e çıkardı.