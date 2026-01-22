Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk ediyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak müsabakada Portekizli hakem Luis Godinho görev yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

FENERBAHÇE'DEKİ SON GELİŞMELER

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü. Fenerbahçe'de Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

JHON DURAN FORMA GİYEBİLECEK

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, bugün Aston Villa maçında forma giyebilecek.

KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

AVRUPA'DA 297. MÜCADELE

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Aston Villa ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Rogers, Guessand, Buendia, Wakins