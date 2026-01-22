Noa Lang Galatasaray’da! Yıldız oyuncunun sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid ile 1-1 kalarak bir üst tura çıkma şansını neredeyse kesinleştirirken, sadece sahada değil transfer piyasasında da devleşmeye devam ediyor.

Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde üst tur kapısını ardına kadar aralayan sarı-kırmızılılar, maçın teri kurumadan taraftarına asıl büyük müjdeyi verdi.

NOA LANG TRANSFERİNDE MUTLU SON

Haftalardır süren pazarlıklar, İngiliz kulüplerinin araya girmesiyle nefes kesen bir operasyona dönüştü ve Cimbom, Napoli’nin inadını kırarak Noa Lang transferinde mutlu sona ulaştı.

GECE YARISI DUYURULDU!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesabından müjdeyi veren dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Hollandalı yıldız için tüm şartları kabul ettiğini açıkladı. Transfer sürecinin perde arkasını anlatan İtalyan gazeteci, Napoli ile yürütülen sıkı pazarlıklarda Galatasaray'ın nasıl geri adım atmadığını şu sözlerle özetledi: "Galatasaray, Atletico Madrid maçının hemen ardından Napoli’ye teklifini iletti. İtalyanlar 30 milyon euroda diretiyordu ancak araya gizli bir İngiliz kulübü girince Galatasaray riske girmedi ve şartları kabul etti. Oyuncuyla anlaşma tamam, şu an sadece belgeler kontrol ediliyor."

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecana sebep olan transferin mali detayları da belli oldu. Galatasaray, İtalyan devi Napoli ile yaptığı anlaşma kapsamında Hollandalı yıldızı ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katacak. Bu kiralama süreci için Napoli’ye 2 milyon euro ödeyecek olan yönetim, oyuncunun sözleşmesine 30 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu da ekletti. Sezon sonunda sarı-kırmızılıların oyuncunun performansından memnun kalması durumunda, bu opsiyonu kullanarak yıldız isimle uzun vadeli bir kontrat imzalama hakkı bulunuyor.

"FULHAM DEĞİL, BAŞKA BİR DEV DEVREYE GİRDİ"

Romano’nun aktardığına göre, transferin dün gece aniden hızlanmasındaki ana etken bir Premier Lig kulübünün son dakika hamlesi oldu. "Bana söylenenlere göre bu kulüp Fulham değildi," diyen Romano, Galatasaray yönetiminin bu hamle karşısında çevik davranarak transferi kaptırmadığını ifade etti. Teknik prosedürlerin tamamlanmasının ardından Noa Lang'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor.