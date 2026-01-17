Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Becao, Kasımpaşa'ya kiralandı

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sürerken kulüpler kadrolarını yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor.

Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan takımlardan biri de Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler, kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendirmişti.

FENERBAHÇE'DE BİR AYRILIK DAHA YAŞANDI

Öte yandan Fenerbahçe'de takıma katılan yeni oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılan isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralanmasının ardından İrfan Can Kahveci de Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerde yolların ayrıldığı Cenk Tosun da Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından bir gelişme de Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili yaşandı. Sarı-lacivertliler, Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi. Buna göre tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar İstanbul temsilcisinde forma giyecek.

Rodrigo Becao, 2023-2024 sezonunun başında Udinese'den transfer edilmişti. Yaşadığı sakatlıkların etkisiyle çok sayıda maç kaçıran Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'de 2,5 sezonda 30'u ilk 11'de olmak üzere toplam 38 maçta forma giydi. Becao bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

KASIMPAŞA DA TRANSFERİ DUYURDU

Öte yandan Kasımpaşa da Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından transferle alakalı yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigo Becao, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni transferimiz Becao'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Becao, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu. İstanbul temsilcisi, bu süreçte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.