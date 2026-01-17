Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

Ocak transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Al-Ittihad’ın astronomik teklifini reddeden N’Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Fransız yıldızı Türkiye’ye getireceği saati netleştirdi. Sabiha Gökçen’de tarihi bir karşılama için hazırlıklar başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 09:26

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

Orta sahaya dünya çapında bir yıldız oyuncu eklemek isteyen yönetim, N’Golo Kante transferinde artık sona geldi.

Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

ARABİSTAN’DA TRANSFER ZİRVESİ

Sarı-lacivertli kulübün kurmayları, operasyonu bizzat yerinde bitirmek için Arabistan'a gitti. Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, önceki gün Suudi Arabistan’a giderek hem Al-Ittihad yönetimiyle hem de Kante’nin menajeriyle görüştüler. Yapılan son görüşmelerde Fransız oyuncunun ardından kulübüyle de büyük oranda anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

32 MİLYON EURO’LUK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Transferin en dikkat çekici noktası ise Kante’nin sergilediği duruş oldu. Al-Ittihad, tecrübeli oyuncuyu kadrosunda tutabilmek için senelik 28 milyon Euro net maaş ve 4 milyon Euro bonusu içeren, toplam 32 milyon Euro değerinde 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak yeniden Avrupa futbolunun rekabetçi ortamına dönmek isteyen 34 yaşındaki yıldız, bu devasa teklifi kabul etmeyerek Fenerbahçe’nin projesine onay verdi.

Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

GERİ SAYIM BAŞLADI: PAZAR GÜNÜ GELİYOR

Bugün Suudi Arabistan’daki son evrak işlemlerini tamamlayacak olan Fenerbahçeli yetkililer, pazar günü Kante ile birlikte İstanbul’a uçmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu dev transferi sadece bir imza ile değil, camiaya moral verecek görkemli bir organizasyonla taçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

SABİHA GÖKÇEN'DE ŞÖLEN HAZIRLIĞI

Taraftarların Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı adeta bir bayram yerine çevirmesi bekleniyor. Kante’nin gelişiyle başlayacak coşku, Ülker Stadyumu’nda düzenlenecek olan ve binlerce taraftarın katılımının beklendiği imza töreniyle zirveye ulaşacak.

