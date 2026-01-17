Fenerbahçe’de Kante operasyonu: 32 milyon euro’yu reddetti, Çubuklu’yu seçti! Geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Orta sahaya dünya çapında bir yıldız oyuncu eklemek isteyen yönetim, N’Golo Kante transferinde artık sona geldi.

ARABİSTAN’DA TRANSFER ZİRVESİ

Sarı-lacivertli kulübün kurmayları, operasyonu bizzat yerinde bitirmek için Arabistan'a gitti. Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, önceki gün Suudi Arabistan’a giderek hem Al-Ittihad yönetimiyle hem de Kante’nin menajeriyle görüştüler. Yapılan son görüşmelerde Fransız oyuncunun ardından kulübüyle de büyük oranda anlaşmaya varıldı.

32 MİLYON EURO’LUK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Transferin en dikkat çekici noktası ise Kante’nin sergilediği duruş oldu. Al-Ittihad, tecrübeli oyuncuyu kadrosunda tutabilmek için senelik 28 milyon Euro net maaş ve 4 milyon Euro bonusu içeren, toplam 32 milyon Euro değerinde 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak yeniden Avrupa futbolunun rekabetçi ortamına dönmek isteyen 34 yaşındaki yıldız, bu devasa teklifi kabul etmeyerek Fenerbahçe’nin projesine onay verdi.

GERİ SAYIM BAŞLADI: PAZAR GÜNÜ GELİYOR

Bugün Suudi Arabistan’daki son evrak işlemlerini tamamlayacak olan Fenerbahçeli yetkililer, pazar günü Kante ile birlikte İstanbul’a uçmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu dev transferi sadece bir imza ile değil, camiaya moral verecek görkemli bir organizasyonla taçlandırmak istiyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE ŞÖLEN HAZIRLIĞI

Taraftarların Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı adeta bir bayram yerine çevirmesi bekleniyor. Kante’nin gelişiyle başlayacak coşku, Ülker Stadyumu’nda düzenlenecek olan ve binlerce taraftarın katılımının beklendiği imza töreniyle zirveye ulaşacak.