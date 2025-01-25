Fenerbahçe başantrenöründen Galatasaray sözleri! 

25 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:15

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un Olympiakos maçı sırasında molada oyuncularına seslendiği anlar dikkat çekti. Oyuncularına Galatasaray maçını hatırlatan Jasikevicius'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

THY EuroLeague’in 23. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Olympiakos’u 87-77 mağlup etti. Maçın ikinci periyodunda Fenerbahçe’nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius’un oyuncularına yaptığı sert uyarılar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

"GALATASARAY MAÇI MI SANDINIZ?"

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde skor 32-30 Fenerbahçe​ lehineyken alınan bir molada, Sarunas Jasikevicius​ oyuncularına yönelik, "Bu maçı Galatasaray maçı mı sandınız! Sizinle dans ediyorlar. Çok iyi şutörleri var" ifadelerini kullandı.

Başantrenörün bu açıklamaları, Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgisini çekerken, takımın galibiyetle ayrılması sonrası sosyal medyada gündem oldu.