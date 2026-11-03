Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ten istifa açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimle ilgili de çeşitli iddialar gündem olmuştu.

Sarı-lacivertlilerde yöneticiler Cihan Kamer ve Barış Göktürk'ün istifa edeceği iddiaları ortaya atılmıştı.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakkında çıkan istifa haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Barış Göktürk, istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, "Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulübün başkan Vekili Barış Öztürk, Başkan Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına tüm yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına yönetim kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."