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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 13:00 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç&#039;a saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe karşılaşmasında sahaya inerek taraftarlarının yanına gitti. Geri döndüğü esnada saldırıya uğrayan Ali Koç saldırıya uğradı Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe müsabakası öncesinde taraftarlar ve polis arasında arbede yaşandı. Sahaya inerek taraftarlarının yanına giden Ali Koç, Göztepe'den akredite alan bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak yere düşürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı! - 1. Resim

Emniyet güçlerince saha içerisinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği belli oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı! - 2. Resim

F.Ö. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı! - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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