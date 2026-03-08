Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan maç sonunda hakem açıklaması!

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında son dakika golleriyle 3-2 kazandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından hakem faktörüne dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN HAKEM AÇIKLAMASI!

"Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Mücadele ruhundan dolayı çok mutluyuz. Taraftarımıza seslenmek istiyorum, taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de... Biz adil rekabet ortamı istiyoruz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Korkarım ki sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Lütfen son saniyeye kadar hep destek tam destek."

DÜN NE OLMUŞTU?

Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki hakem kararları, futbolseverler arasında büyük bir tartışma konusuna dönüşmüştü.