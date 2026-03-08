Fenerbahçe'nin son dakika zaferiyle birlikte pozitif atmosfer!

Fenerbahçe'de galibiyet röportajları geldi. Yıldız isimler, 3 puanın gelmesiyle mutlu olduklarını ifade etti.

MATTEO GUENDOUZI'DEN 'PES ETMEDİK' DETAYI

"Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedik ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yaşadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemizle kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik. Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak."

JAYDEN OOSTERWOLDE İSTANBUL'DA GEÇEN YILLARINA FARKLI YAKLAŞTI

"100 maç oynadım Fenerbahçe'yle, çok mutluyum. 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi hissediyorum. Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık. Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle buradaki 3 yılımı, 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz."

MARCO ASENSIO MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

"Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum."