Spor
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik unsur: "Bir şeyler değişti"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zorlu maç sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik unsur:
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan çarpıcı tespitler geldi. Genç antrenör, takımı adına bir şeylerin değiştiği detayını öne çıkardı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik unsur: "Bir şeyler değişti"

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN KRİTİK UNSUR: "BİR ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Mücadele hakkında konuşan Domenico Tedesco, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor maçtı. Rakibimiz adam adama baskı yapıyordu. Çok fazla çözüm üretemedik. Daha iyi olmalıydık. Özellikle 2-1 geriye düştükten sonra işler zorlaştı. Böyle anlarda odaklanmalı ve kendi futbolumuza inanmalıyız. Bunu da bugün yaptık. 2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik unsur: "Bir şeyler değişti"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
