Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik unsur: "Bir şeyler değişti"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan çarpıcı tespitler geldi. Genç antrenör, takımı adına bir şeylerin değiştiği detayını öne çıkardı.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN KRİTİK UNSUR: "BİR ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Mücadele hakkında konuşan Domenico Tedesco, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor maçtı. Rakibimiz adam adama baskı yapıyordu. Çok fazla çözüm üretemedik. Daha iyi olmalıydık. Özellikle 2-1 geriye düştükten sonra işler zorlaştı. Böyle anlarda odaklanmalı ve kendi futbolumuza inanmalıyız. Bunu da bugün yaptık. 2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.