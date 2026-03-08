Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik unsur: "Bir şeyler değişti"

Kategoriler
İstanbul
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan çarpıcı tespitler geldi. Genç antrenör, takımı adına bir şeylerin değiştiği detayını öne çıkardı.
Mücadele hakkında konuşan Domenico Tedesco, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor maçtı. Rakibimiz adam adama baskı yapıyordu. Çok fazla çözüm üretemedik. Daha iyi olmalıydık. Özellikle 2-1 geriye düştükten sonra işler zorlaştı. Böyle anlarda odaklanmalı ve kendi futbolumuza inanmalıyız. Bunu da bugün yaptık. 2-1 geriye düştükten sonra işler bizim için daha da kötüye gidebilirdi. Kendi futbolumuza inandık. Çok büyük bir galibiyet aldık. Böyle galibiyetlerin oyuncuların kafasında bir şeyleri değiştirebildiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.