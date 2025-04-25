Fenerbahçe başkanlık seçimi için adaylar netleşiyor! Önce Sadettin Saran şimdi de o

Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Kayserispor beraberliği sonrası eleştirilerin hedefindeki Ali Koç ve yönetimi, Cumartesi günü yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu'nda zor anlar yaşayacak. Fenerbahçeli eski yöneticilerde Hakan Bilal Kutlualp'in ise başkanlık adaylığını açıklayacağı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin eski yöneticilerinden Sadettin Saran'ın adaylığına da kesin gözle bakılıyor.

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalanFenerbahçe'de, eleştiri okları sarı lacivertli kulübün başkanıAli Koçve yönetim kuruluna çevrildi.

Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eleştirilere cevap vermesi beklenirken, camianın önde gelen muhalif isimlerinin de olağanüstü seçim konusunda baskı yapması bekleniyor.

ADAYLAR NETLEŞİYOR!

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in de toplantıda önemli bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre; Kutlualp, cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olası bir seçimde başkan adaylığını açıklayacak.

Sadettin Saran'ın da başkan adaylığına kesin gözle bakılıyor. Böylelikle olası bir başkanlık seçiminde Ali Koç'un da aday olması halinde şimdiden 3 aday çıkmış durumda.