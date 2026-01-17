Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Avrupa'da doludizgin: EuroLeague'de 14. galibiyet!

EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket parkeye çıktı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi karşısında tek pozisyonluk farkla kazandı.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da doludizgin: EuroLeague'de 14. galibiyet!
Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti. Temsilcimiz, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21. maçta 14. galibiyetini aldı. Diğer taraftaysa Valencia, 8. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da doludizgin: EuroLeague'de 14. galibiyet!

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya).

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, De Colo 16, Bacot, Baldwin 11, Boston 11, Jantunen 2

Valencia Basket: De Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Sako, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Key, Moore 7, Thompson 1, Costello

1. Periyot: 28-20

Devre: 45-34

3. Periyot: 66-58

Fenerbahçe Beko Avrupa'da doludizgin: EuroLeague'de 14. galibiyet!

FENERBAHÇE BEKO, ARA TRANSFER DÖNEMİNDE HANGİ YILDIZI TAKIMA KATMIŞTI?
Sarı lacivertliler, eski oyuncusu Nando De Colo ile sözleşme imzalamıştı.
