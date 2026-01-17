Fenerbahçe Beko Avrupa'da doludizgin: EuroLeague'de 14. galibiyet!

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti. Temsilcimiz, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21. maçta 14. galibiyetini aldı. Diğer taraftaysa Valencia, 8. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya).
Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, De Colo 16, Bacot, Baldwin 11, Boston 11, Jantunen 2
Valencia Basket: De Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Sako, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Key, Moore 7, Thompson 1, Costello
1. Periyot: 28-20
Devre: 45-34
3. Periyot: 66-58