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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko Galatasaray'a fark attı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, Galatasaray'a karşı derbiyi farkla kazandı.

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Fenerbahçe Beko Galatasaray'a fark attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 20:31

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında sahadan 94-70 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Ülker Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip baştan sona üstün götürürken, 24 sayı farkla gelen galibiyetle de birlikte Fenerbahçe Beko adına normal sezonun liderlikle biteceği garantilenmiş oldu.

https://x.com/FBBasketbol/status/1923784886587998471

Salon: Ülker Etkinlik ve Spor

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Nazlı Cisil Güngör.

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu.

Galatasaray: Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young.

1. Periyot: 23-16

Devre: 53-32

3. Periyot: 75-52

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY BU SEZON KAÇINCI KEZ MAĞLUP OLDU?
Ligde 1 maçı eksik olan Galatasaray, bu sezon 15. yenilgisini yaşadı.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Galatasaray Derbi
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Spor
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