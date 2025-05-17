Fenerbahçe Beko Galatasaray'a fark attı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, Galatasaray'a karşı derbiyi farkla kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında sahadan 94-70 galip ayrıldı.
Ülker Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip baştan sona üstün götürürken, 24 sayı farkla gelen galibiyetle de birlikte Fenerbahçe Beko adına normal sezonun liderlikle biteceği garantilenmiş oldu.
https://x.com/FBBasketbol/status/1923784886587998471
Salon: Ülker Etkinlik ve Spor
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Nazlı Cisil Güngör.
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberoviç 16, Nigel Hayes 10, Guduric 14, Baldwin IV 15, McCollum 2, Melli 3, Metecan Birsen 12, Colson 8, Sertaç Şanlı 4, Hall 7, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu.
Galatasaray: Cummings 9, Blumbergs 6, Buğrahan Tuncer 15, Palmer Jr 10, Wallace 10, Izundu 10, Sadık Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan, Young.
1. Periyot: 23-16
Devre: 53-32
3. Periyot: 75-52