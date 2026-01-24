Fenerbahçe Beko Kosner Baskonia'yı da devirdi: EuroLeague'de 16. galibiyet!

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, EuroLeague müsabakasında Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti. Esasen ise sarı lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'deki 23. karşılaşmada 16. galibiyetini aldı. Ayrıca da bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, organizasyondaki son 15 mücadelede 13. kez kazanarak çıkışını sürdürmüş oldu.
https://x.com/EuroLeagueTUR/status/2014757656259338578?s=20
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya).
Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 21, Hall 10, Tarık Biberovic 12, Melli 5, Birch 2, Bacot, Metecan Birsen 2, Baldwin 11, De Colo 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Melih Mahmutoğlu 3.
Kosner Baskonia: Forrest 5, Villar 2, Radzevicius, Kurucs 10, Diop 6, Diakite 7, Simmons 13, Omoruyi 14, Luwawu-Cabarrot 9, Spagnolo 2, Frisch 3, Joksimovic.
1. Periyot: 21-20
Devre: 42-38
3. Periyot: 69-50
Beş faulle çıkanlar: 36.30 Jantunen, 38.10 Metecan Birsen (Fenerbahçe).