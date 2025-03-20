Fenerbahçe Beko Monaco'ya kaybetti!

İstanbul
Monaco, Fenerbahçe Beko'yu Euroleague'de 91-82 yenerek 18. galibiyetini aldı.
THY Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe, Monaco'ya konuk oldu.
Dengeli geçen ilk çeyreği Fenerbahçe Beko 28-26 önde kapattı. Monaco ikinci periyotta oyunu kontrol etmeye başladı ve devreyi 47-43 önde bitirdi. Karşılaşmanın 3. çeyreğini ise ev sahibi ekip 5 sayı farkla 63-58 önde bitirdi. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fransız temsilcisi maçı 91-82 kazandı.
Monaco bu sezon 18. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 10. kez yenildi.