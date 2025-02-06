Fenerbahçe Beko Real Madrid'i Ataşehir'de seyircisiyle devirdi!

06 Şubat 2025 22:43 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 22:45

Basketbolun Avrupa’daki en prestijli organizasyonu EuroLeague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Real Madrid karşısında taraftarının da desteği ile önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, sahasında ağırladığı İspanya ekibini 78-67 ile devirerek kritik bir zaferi daha hanesine yazdırdı. Fenerbahçe Ataşehir'de taraftarın da desteği ile zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in çift maç haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid’i 78-67’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle, bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler sezon derecesini 17-8’e yükseltirken, İspanyol ekibi Real Madrid 13-13’lük performansa geriledi.

Mücadelenin ilk yarısını 40-28 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini alarak Ataşehir'deki taraftarın desteğini de alarak çıkışını sürdürdü.

FENERBAHÇE BEKO SKOR DAĞILIMI...

Nigel Hayes 20 sayı ve 7 ribauntluk performansıyla takımına önemli katkı sağlarken, Errick McCollum 19 sayı ve 3 asist üretti. Marko Guduric 10 sayı ve 4 asistle oynarken, Devon Hall 6 sayı ve 6 asist yaptı. Tarık Biberovic 7 sayı ve 4 asistle mücadele ederken, Nicolo Melli 3 sayı ve 6 ribaunt, Bonzie Colson 4 sayı ve 5 ribaunt, Dyshawn Pierre 4 sayı, Arturs Zagars ise 5 sayıyla katkı verdi.

Real Madrid cephesinde ise Facundo Campazzo 11 sayı ve 3 asistle takımının en skorer ismi oldu. Sergio Llull 7 sayı ve 1 ribauntla oynarken, Dennis Smith Jr 6 sayı ve 1 asist üretti. Bruno Fernando 5 sayı ve 2 ribauntluk performans sergilerken, Alberto Abalde 6 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. Andres Feliz 9 sayı ve 2 asist, Walter Tavares ise 7 sayı ve 5 ribauntla maçı tamamladı.