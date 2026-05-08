Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'u devirip üst üste 3. kez Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisinin 4. maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'u normal süresi 80-80 biten karşılaşmada 94-90 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve üst üste 3. kez Final Four biletini aldı.
Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.
Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti. Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini alırken Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.
Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın oynanacak Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta yapılacak.