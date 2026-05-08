Spor
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'u devirip üst üste 3. kez Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, play-off serisinde Zalgiris Kaunas'u 94-90 yenerek 3-1 öne geçti ve üst üste 3. kez Final Four biletini aldı. Sarı lacivertliler böylece Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı.

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'u devirip üst üste 3. kez Final Four'a yükseldi
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 22:49

, play-off serisinin 4. maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'u normal süresi 80-80 biten karşılaşmada 94-90 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve üst üste 3. kez biletini aldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisinin 4. maçında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 94-90 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve üst üste 3. kez Final Four biletini aldı.
Normal süresi 80-80 biten karşılaşma uzatmaya gitti.
Maçta Zalgiris Kaunas adına Sylvain Francisco 23 sayı kaydetti.
Fenerbahçe adına Khem Birch ve Talen Horton Tucker 21'er sayı attı.
Seri bu sonuçla 3-1'e geldi.
Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti. Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.

RAKİP OLYMPİAKOS

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez Dörtlü Final biletini alırken Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın oynanacak Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta yapılacak.

