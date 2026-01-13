Fenerbahçe Beko'da beklenen imza: Sarunas Jasikevicius ile yola devam!

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesi uzatıldı. Kulüp, başantrenör Saras için resmi duyuru gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE BEKO'DAN AÇIKLAMA

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius 3 yıl daha Fenerbahçe Beko’da!

Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Šarūnas Jasikevičius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."

https://x.com/FBBasketbol/status/2011140409515524544?s=20