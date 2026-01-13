Ziraat Türkiye Kupası'nda tansiyon yükseldi: 3 kırmızı kart ve tek golle gelen zafer!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u ağırladı. Ev sahibi takım, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen dengeyi kaybetmedi ve Christopher Lungoyi'nin 86. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi.

GAZİANTEP'TE 3 KIRMIZI KART

Gaziantep FK'da Tayyip Tayyip Talha Sanuç; 13. dakikada yaptığı faul nedeniyle VAR uyarısı sonucunda kırmızı kart görürken, Burak Yılmaz da hakemin kararına yoğun itirazlarda bulundu ve oyundan atıldı! Diğer taraftaysa Habib Keita, 90+4'te kırmızı kart gördü ve Kocaelispor da müsabakayı 10 kişi olarak tamamladı.

BURAK YILMAZ'IN EKİBİNDE İLK KUPA GALİBİYETİ

Gaziantep FK ilk galibiyetini aldı ve 3 puana ulaştı. Ayrıca Kocaelispor da ikinci maçların ardından 3 puanda kaldı.