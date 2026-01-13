Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ziraat Türkiye Kupası'nda tansiyon yükseldi: 3 kırmızı kart ve tek golle gelen zafer!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Kocaelispor karşılaştı. 3 kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi, Burak Yılmaz'ın öğrencileri son dakikalarda gelen golle 1-0 kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziraat Türkiye Kupası'nda tansiyon yükseldi: 3 kırmızı kart ve tek golle gelen zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 20:47

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u ağırladı. Ev sahibi takım, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen dengeyi kaybetmedi ve Christopher Lungoyi'nin 86. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tansiyon yükseldi: 3 kırmızı kart ve tek golle gelen zafer!

GAZİANTEP'TE 3 KIRMIZI KART

Gaziantep FK'da Tayyip Tayyip Talha Sanuç; 13. dakikada yaptığı faul nedeniyle VAR uyarısı sonucunda kırmızı kart görürken, Burak Yılmaz da hakemin kararına yoğun itirazlarda bulundu ve oyundan atıldı! Diğer taraftaysa Habib Keita, 90+4'te kırmızı kart gördü ve Kocaelispor da müsabakayı 10 kişi olarak tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tansiyon yükseldi: 3 kırmızı kart ve tek golle gelen zafer!

BURAK YILMAZ'IN EKİBİNDE İLK KUPA GALİBİYETİ

Gaziantep FK ilk galibiyetini aldı ve 3 puana ulaştı. Ayrıca Kocaelispor da ikinci maçların ardından 3 puanda kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI MI?
TFF, sezon başında turnuvanın grup etabını ve eşleşme sistemini değiştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda kırmızı kartlar!
PFDK Süper Kupa cezalarını açıkladı: 2 maç men!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.