Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

PFDK Süper Kupa cezalarını açıkladı: 2 maç men!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa'nın sevk sürecini sonlandırdı. Esasen ise PFDK; çeşitli para cezalarıyla birlikte, Samsunsporlu Antoine Makoumbou'ya da 2 maç men cezası verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PFDK Süper Kupa cezalarını açıkladı: 2 maç men!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 20:27

Süper Kupa'daki saha olayları başta olmak üzere, tüm sevklerin yönetmelik nezdindeki cezaları duyuruldu. PFDK, talimatname gereği 3 maddelik açıklama yaptı.

PFDK Süper Kupa cezalarını açıkladı: 2 maç men!

PFDK SÜPER KUPA CEZALARINI DUYURDU

"Profesyonel Disiplin Kurulu’nun 13.01.2026 tarih ve 43 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 05.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SAMSUNSPOR A.Ş.’nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş. sporcusu ANTOINE MAKOUMBOU’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

PFDK Süper Kupa cezalarını açıkladı: 2 maç men!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ SKORLA SONA ERMİŞTİ?
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiş ve şampiyon olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!
Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.