Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray sahaya çıkıyor. Muğla'daki heyecanlı karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 00:43

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fethiyespor'a konuk oluyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadele, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Ayberk Demirbaş düdük çalacak.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

FETHİYESPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR MAÇI KAMP KADROSU

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ İLK MAÇINI KAZANMIŞTI

A Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 galip gelmiş ve turnuvaya 3 puanla başlamıştı.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

FETHİYESPOR TAKILMIŞTI

Muğla temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Boluspor ile mücadele etmiş ve müsabaka 0-0 sonuçlanmıştı.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY YARA SARMAYI HEDEFLİYOR

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Fethiyespor maçıyla çıkışa geçmek ve yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor.

Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?
Yıldız golcünün, Atletico Madrid ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi mücadelesine yetişmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!
Fenerbahçe'de golcü listesi değişti: Darwin Nunez'den sonra İspanyol forvet de hedefte!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.