Galatasaray Fethiyespor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fethiyespor'a konuk oluyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen mücadele, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Ayberk Demirbaş düdük çalacak.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper.

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR MAÇI KAMP KADROSU

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ İLK MAÇINI KAZANMIŞTI

A Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 galip gelmiş ve turnuvaya 3 puanla başlamıştı.

FETHİYESPOR TAKILMIŞTI

Muğla temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Boluspor ile mücadele etmiş ve müsabaka 0-0 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY YARA SARMAYI HEDEFLİYOR

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Fethiyespor maçıyla çıkışa geçmek ve yeni bir galibiyet serisi oluşturmak istiyor.