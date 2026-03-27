Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris Kaunas'a 92-82 kaybetti. Sezondaki 11. mağlubiyetini yaşayan temsilcimiz üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrılırken, diğer taraftaysa konuk Zalgiris Avrupa'daki 20. galibiyetini elde etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da kritik kayıp: EuroLeague'de art arda ikinci mağlubiyet! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris Kaunas'a 92-82 mağlup olarak üst üste ikinci kez kaybetti. Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a 92-82 yenildi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, sezondaki 11. mağlubiyetini aldı ve üst üste ikinci kez kaybetti. Zalgiris Kaunas ise bu galibiyetle 20. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımın iyi basketbol oynamadığını ve endişeli olduğunu belirtti. Jasikevicius, sakatlık sonrası oyuncu değişikliklerini yönetmenin zorluğuna ve doğru detayları sahaya koymanın önemine vurgu yaptı.

FENERBAHÇE BEKO'DA SARUNAS JASIKEVICIUS'TAN MAĞLUBİYET SÖZLERİ

"İlk sıradayız ama çok iyi basketbol oynamıyoruz. Takımın imajına baktığımızda bunu söyleyebilirim. Bunu ilk defa bugün söylemiyorum. Kazandığımız zaman da bunu belirtiyordum. Elbette bazı oyuncular takıma katılıyor bazıları sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalıyor. Bu değişiklikleri yönetmek kolay olmuyor. Sakatlık sonrası oyuncuları takıma monte etmenin de etkisi var. Elbette endişeleniyorum. Ben aslında hücumda kimin 20 sayı bulduğuna bakmıyorum. Doğru faulü yapan/yapmayan doğru detayları parkeye koyan oyuncuları önemsiyorum. Kesinlikle bu konuda endişe verici bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz ama ben bunu ilk defa bugün söylemiyorum. Her galibiyetten sonra da bunu burada konuşuyorduk. Fenerbahçe Beko gibi bir takımda hedefler, amaçlar çok büyük. Bunlara giden yolda da kesinlikle sadece hücumu değil, bütün detayları, küçük detayları çok daha iyi yapmamız gerekiyor."

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ).

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 18, Jantunen 6, Hall 4, Colson 11, Birch, Metecan Birsen 3, Baldwin 19, De Colo 11, Onuralp Bitim 2, Silva 8.

Zalgiris: Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Tubelis 13, Butkevicius 13, Giedraitis, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Ulanovas 1, Brazdeikis.

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 62-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko).