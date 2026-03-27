Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da kritik kayıp: EuroLeague'de art arda ikinci mağlubiyet!

EuroLeague'in 34. haftasında lider Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas parkeye çıktı. Temsilcimiz, kendi sahasındaki zorlu mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 00:02

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris Kaunas'a 92-82 kaybetti. Sezondaki 11. mağlubiyetini yaşayan temsilcimiz üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrılırken, diğer taraftaysa konuk Zalgiris Avrupa'daki 20. galibiyetini elde etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımın iyi basketbol oynamadığını ve endişeli olduğunu belirtti.
Jasikevicius, sakatlık sonrası oyuncu değişikliklerini yönetmenin zorluğuna ve doğru detayları sahaya koymanın önemine vurgu yaptı.
FENERBAHÇE BEKO'DA SARUNAS JASIKEVICIUS'TAN MAĞLUBİYET SÖZLERİ

"İlk sıradayız ama çok iyi basketbol oynamıyoruz. Takımın imajına baktığımızda bunu söyleyebilirim. Bunu ilk defa bugün söylemiyorum. Kazandığımız zaman da bunu belirtiyordum. Elbette bazı oyuncular takıma katılıyor bazıları sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalıyor. Bu değişiklikleri yönetmek kolay olmuyor. Sakatlık sonrası oyuncuları takıma monte etmenin de etkisi var. Elbette endişeleniyorum. Ben aslında hücumda kimin 20 sayı bulduğuna bakmıyorum. Doğru faulü yapan/yapmayan doğru detayları parkeye koyan oyuncuları önemsiyorum. Kesinlikle bu konuda endişe verici bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz ama ben bunu ilk defa bugün söylemiyorum. Her galibiyetten sonra da bunu burada konuşuyorduk. Fenerbahçe Beko gibi bir takımda hedefler, amaçlar çok büyük. Bunlara giden yolda da kesinlikle sadece hücumu değil, bütün detayları, küçük detayları çok daha iyi yapmamız gerekiyor."

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ).

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 18, Jantunen 6, Hall 4, Colson 11, Birch, Metecan Birsen 3, Baldwin 19, De Colo 11, Onuralp Bitim 2, Silva 8.

Zalgiris: Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Tubelis 13, Butkevicius 13, Giedraitis, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Ulanovas 1, Brazdeikis.

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 62-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko).

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.