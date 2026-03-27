Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu!

Aryna Sabalenka ve Coco Gauff, Miami Açık finalinde yarın korta çıkacak. Esasen ise iki yetenekli raket arasındaki dev final, Florida’da oynanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 23:03

Miami Açık'ta yarı finaller tamamlandı ve beklenen final eşleşmesi gerçekleşti. Zira rakiplerini saf dışı bırakan Aryna Sabalenka ile Coco Gauff, adlarını dev finale yazdırdı.

HABERİN ÖZETİ

Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu!

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Miami Açık'ta Aryna Sabalenka ve Coco Gauff yarı finalleri geçerek finale yükseldi.
Aryna Sabalenka, Elena Rybakina'yı yenerek üst üste ikinci kez Miami Açık finaline kaldı.
Coco Gauff, Karolina Muchova'yı yenerek kariyerinde ilk kez Miami Açık finaline yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

https://x.com/MiamiOpen/status/2037387987776852407?s=20

ARYNA SABALENKA ART ARDA ŞAMPİYONLUKLAR PEŞİNDE

Indian Wells zaferinin ardından şimdi de Elena Rybakina’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerle geçen Aryna Sabalenka, an itibarıyla üst üste ikinci kez Miami Açık finaline yükseldi.

Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu!

COCO GAUFF MIAMI AÇIK'TA İLK KEZ FİNAL MÜCADELESİ VERECEK

Coco Gauff; yarı finalde Karolina Muchova karşısında 6-1'lik iki setle, toplamda sadece bir saat civarında galip geldi! Bu sonuçla birlikte Gauff, kariyerinde ilk kez Miami Açık finaline yükselme başarısı gösterdi.

Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol'dan Vincenzo Montella'ya net cevap: Romanya maçının ardından gazeteciye sorduğu soru gündem olmuştu!
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü isyanı!
ETİKETLER
#Diğer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.