Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu!

Miami Açık'ta yarı finaller tamamlandı ve beklenen final eşleşmesi gerçekleşti. Zira rakiplerini saf dışı bırakan Aryna Sabalenka ile Coco Gauff, adlarını dev finale yazdırdı.
Indian Wells zaferinin ardından şimdi de Elena Rybakina’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerle geçen Aryna Sabalenka, an itibarıyla üst üste ikinci kez Miami Açık finaline yükseldi.
Coco Gauff; yarı finalde Karolina Muchova karşısında 6-1'lik iki setle, toplamda sadece bir saat civarında galip geldi! Bu sonuçla birlikte Gauff, kariyerinde ilk kez Miami Açık finaline yükselme başarısı gösterdi.