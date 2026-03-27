Miami Açık'ta yarı finaller tamamlandı ve beklenen final eşleşmesi gerçekleşti. Zira rakiplerini saf dışı bırakan Aryna Sabalenka ile Coco Gauff, adlarını dev finale yazdırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Miami Açık'ta dev final: Aryna Sabalenka ve Coco Gauff düellosu! Miami Açık'ta Aryna Sabalenka ve Coco Gauff yarı finalleri geçerek finale yükseldi. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina'yı yenerek üst üste ikinci kez Miami Açık finaline kaldı. Coco Gauff, Karolina Muchova'yı yenerek kariyerinde ilk kez Miami Açık finaline yükseldi.

ARYNA SABALENKA ART ARDA ŞAMPİYONLUKLAR PEŞİNDE

Indian Wells zaferinin ardından şimdi de Elena Rybakina’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerle geçen Aryna Sabalenka, an itibarıyla üst üste ikinci kez Miami Açık finaline yükseldi.

COCO GAUFF MIAMI AÇIK'TA İLK KEZ FİNAL MÜCADELESİ VERECEK

Coco Gauff; yarı finalde Karolina Muchova karşısında 6-1'lik iki setle, toplamda sadece bir saat civarında galip geldi! Bu sonuçla birlikte Gauff, kariyerinde ilk kez Miami Açık finaline yükselme başarısı gösterdi.