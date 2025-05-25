Fenerbahçe Bekolu yıldızdan itiraf:

Fenerbahçe Beko'da Avrupa şampiyonluğunun coşkusu yaşanıyor. Fenerbahçeli basketbolcular Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis, kupanın gelmesiyle birlikte zafere dair düşüncelerini paylaştı ve mutluluklarını anlattı.

https://x.com/FBBasketbol/status/1926717781946384459

MARKO GUDURIC HAYALLERİNDEN BAHSETTİ

"İşte bu! Tüm kariyerim boyuncu bunu bekledim. Şu an bir şeyler söylemek zor. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Sadece bu kadar. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret. Harika bir takıma karşı oynadık. Harika oynadık. Çocukluğumdan beri bu kupayı hayal ediyorum. 20 yıldır belki... Tüm bu gördüğünüz takım arkadaşlarım. Biz gerçek bir takımız! Çok mutluyum, çok gururluyum. Şükrediyorum."

https://x.com/Fenerbahce/status/1926723596581220603

DAVIS DE 'HARİKA' DEDİ

"Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika!"