Fenerbahçe Bekolu yıldızdan itiraf:

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğu için oyunculardan samimi açıklamalar geldi. Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle birlikte hayallerinin gerçek olduğundan bahsetti.
Fenerbahçe Beko'da Avrupa şampiyonluğunun coşkusu yaşanıyor. Fenerbahçeli basketbolcular Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis, kupanın gelmesiyle birlikte zafere dair düşüncelerini paylaştı ve mutluluklarını anlattı.
https://x.com/FBBasketbol/status/1926717781946384459
"İşte bu! Tüm kariyerim boyuncu bunu bekledim. Şu an bir şeyler söylemek zor. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Sadece bu kadar. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret. Harika bir takıma karşı oynadık. Harika oynadık. Çocukluğumdan beri bu kupayı hayal ediyorum. 20 yıldır belki... Tüm bu gördüğünüz takım arkadaşlarım. Biz gerçek bir takımız! Çok mutluyum, çok gururluyum. Şükrediyorum."
https://x.com/Fenerbahce/status/1926723596581220603
"Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika!"