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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Bekolu yıldızdan itiraf: "Çocukluk hayalimdi"

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğu için oyunculardan samimi açıklamalar geldi. Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'nun zaferiyle birlikte hayallerinin gerçek olduğundan bahsetti.

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Fenerbahçe Bekolu yıldızdan itiraf:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 23:28

Fenerbahçe Beko'da Avrupa şampiyonluğunun coşkusu yaşanıyor. Fenerbahçeli basketbolcular Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis, kupanın gelmesiyle birlikte zafere dair düşüncelerini paylaştı ve mutluluklarını anlattı.

https://x.com/FBBasketbol/status/1926717781946384459

MARKO GUDURIC HAYALLERİNDEN BAHSETTİ

"İşte bu! Tüm kariyerim boyuncu bunu bekledim. Şu an bir şeyler söylemek zor. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Sadece bu kadar. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret. Harika bir takıma karşı oynadık. Harika oynadık. Çocukluğumdan beri bu kupayı hayal ediyorum. 20 yıldır belki... Tüm bu gördüğünüz takım arkadaşlarım. Biz gerçek bir takımız! Çok mutluyum, çok gururluyum. Şükrediyorum."

https://x.com/Fenerbahce/status/1926723596581220603

DAVIS DE 'HARİKA' DEDİ

"Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika!"

Sıkça Sorulan Sorular

EUROLEAGUE ŞAMPİYONU NE KADAR PARA ALIYOR?
Organizasyon, kazanan takıma 1.8 milyon Euro civarında ödeme yapıyor.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#thy euroleague
#Avrupa Şampiyonluğu
#marko guduric
#Spor
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