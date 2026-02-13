Fenerbahçe Bekolu yıldızdan 'Türkiye için oynamak isterim' çıkışı!

Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Wade Baldwin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynamak istediğini dile getirdi. Esasen ise 29 yaşındaki yetenekli sporcu, süreç özelinde geç kaldığını belirtti.

FENERBAHÇE BEKOLU WADE BALDWIN'DEN 12 DEV ADAM SÖZLERİ

"Gerçekten Türkiye için oynamayı çok isterim ama Malachi Flynn'e vatandaşlık verdiler. Sanırım biraz geç kaldım ve fırsatı kaçırdım. Fenerbahçe yöneticilerine şakayla karışık 'Türkiye Ligi'ndeki her maçta oynamam şart mı? Belki bize de bir pasaport çıkar!' demiştim. Espri yapıyordum ama ciddiydim de. Sonuçta o kontenjan Malachi Flynn'e gitti. Türkiye için oynamayı çok isterdim. Benim için mükemmel olurdu. Burada uzun yıllar kalmayı planlıyorum. Hem Türkiye Ligi'nde oynamak hem de milli takım formasını giymek isterim. Çok başarılı bir takımlar ve katıldıkları her turnuvada altın madalya kazanma potansiyelleri var. Benim için güzel olurdu ama tercih başka bir oyuncudan yana kullanıldı."