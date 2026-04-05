Fenerbahçe; Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olduğu kritik haftada, Beşiktaş'ı ağırladı. Hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı dev müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde son dakika golü sürprizi: Şampiyonluk hesapları sil baştan! Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olduğu haftada Beşiktaş'ı ağırlayarak Trendyol Süper Lig'in zirvesine etki edecek kritik bir derbiye çıkıyor. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını azaltacak. Dördüncü sıradaki Beşiktaş ise Avrupa iddiasını netleştirmek istiyor. İki takım bugüne kadar 168 kez karşılaştı; Fenerbahçe 59, Beşiktaş ise 58 galibiyet aldı. Fenerbahçe ligde 27 maçta 60 puan toplarken, Beşiktaş 52 puanda bulunuyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, Anderson Talisca.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Kristijan Asllani, Vaclav Cerny, Hyeon-Gyu Oh.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Kadıköy'de derbi heyecanı!

https://x.com/Fenerbahce/status/2040837052124533158?s=20

https://x.com/Besiktas/status/2040837079463039236?s=20

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2040838511150965195?s=20

7' Beşiktaş Olaitan ile hızlı çıktı ama Fenerbahçe savunması araya girdi.

10' Orkun'un ortasında Oh kafayı vurdu ve Ederson çıkardı! Kaleciden dönen topta ise Cerny'ye savunma müsaade etmedi ve Beşiktaş korner kazandı!

15' Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta, top barajdan sekti ve Ersin'de kaldı.

25' Talisca'nın frikiği bu sefer direkt kaleye gitti ama Ersin gole izin vermedi!

33' Oh ceza sahasında yerde kaldı ve hakem 'devam' dedi! Fenerbahçeli oyuncular, Güney Koreli forvetin 'hakemi aldatmaya yönelik hareket' sebebiyle sarı kart görmesi için itirazda bulundu.

40' Beşiktaş baskıdan uzun topla çıktı. Cerny'nin merkeze servisinde, Orkun'un etkili şutunu Ederson kurtardı!

45' Uzatma süresi olarak 4 dakika belirlendi.

KADIKÖY'DE SESSİZLİK: İLK YARI 0-0 BİTTİ!

https://x.com/Fenerbahce/status/2040850095453655455?s=20

https://x.com/Besiktas/status/2040850032715260277?s=20

46' Derbide ikinci devreye Fenerbahçe başladı!

51' Fenerbahçe top çevirerek rakip sahada boşluk arıyor.

GOL! 56' Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı kornerde, Gökhan Sazdağı topu kendi ağlarına gönderdi: Hakem ofsayt kararı verdi!

61' Ceza sahasında kaleci Ersin ile baş başa kalan Sidiki Cherif, müsait pozisyonu değerlendiremedi!

73' Beşiktaş Cengiz Ünder ile şut denedi ve korner kazandı.

74' Kerem Aktürkoğlu, savunmanın arkasındaki büyük boşlukta Ersin'in üzerine vurdu!

82' İkili mücadeleler ön planda.

85' Cherif, yine Ersin ile karşı karşıya kaldı ama değerlendiremedi!

https://x.com/beINSPORTS_TR/status/2040865873099890853?s=20

90' Uzatma süresi olarak 8 dakika belirlendi.

90+6 Fenerbahçe penaltı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu penaltıyı gole çevirdi: 1-0!

https://x.com/Fenerbahce/status/2040868741718622475?s=20

KADIKÖY'DEKİ DERBİ HEYECANINDA SON DÜDÜK: FENERBAHÇE 1-0 BEŞİKTAŞ!

https://x.com/Fenerbahce/status/2040869914584449145?s=20

https://x.com/Besiktas/status/2040869776222802305?s=20

FENERBAHÇE'DE ZİRVE HESAPLARI TUTTU

Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, kritik derbiyi kazandı ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA YOLUNDA

Fenerbahçe karşısında alacağı galibiyetle birlikte Avrupa iddiasını netleştirmek isteyen dördüncü sıradaki Beşiktaş, mağlubiyetle birlikte beşinci basamaktaki Göztepe ile 2 maçlık farkla sezona devam etti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ KRİTİK DERBİ RAKAMLARI

Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugüne kadar tam 169 kez mücadele etti. Esasen ise sarı lacivertliler bu maçlarda 60 defa kazanırken, siyah beyazlılar da 58 müsabakadan zaferle ayrıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN DERBİYE ÇIKARKEN FORM DURUMLARI:

Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak; 60 puana ulaşmıştı. Diğer taraftaysa Beşiktaş; 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile Kadıköy deplasmanı öncesinde 52 puan toplamıştı.