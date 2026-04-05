Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kritik galibiyet sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan gözdağı: "Herkes haddini bilsin!" Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kritik galibiyet sonrası sert açıklamalarda bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan, kimsenin Trabzonspor'a akıl vermeye kalkmamasını istedi. Doğan, 70-80 yaşındaki teyzelerin bile bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahip olduğunu belirtti. Herkesin haddini bilmesini rica ettiğini söyleyen Doğan, kendisinin başkan olarak istifaya davet edilmesine rağmen tek bir yorum yapmadığını vurguladı. Taraftarın istediğini yapacağını ve bunun işin gerçeği olduğunu ifade etti.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ÜLTİMATOM!

"Kimse Trabzonspor’u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın! Bizim aklımız bize fazlasıyla yeter. 70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum! Ben Trabzonspor Kulübü başkanıyım. Defalarca taraftarım tarafından istifaya davet edildim; bir kez kalkıp tek bir yorum yaptım mı? Taraftar bunu yapacak, bugün de bizi sevecek. Bu işin gerçeği bu. Bunu bilmeyenler burada olmayacak."