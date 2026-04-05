Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik derbide bu akşam Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.
Ligde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, liderin 4 puan gerisinde yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Trabzonspor’un Galatasaray’ı mağlup ettiği haftada avantaj yakalamak istiyor.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh
|Takım
|Muhtemel 11
|Fenerbahçe
|Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
|Beşiktaş
|Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh