Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kritik derbiye saatler kala Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 11:20
'in 28. haftasındaki kritik derbide bu akşam Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Karşılaşma bu akşam Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Yasin Kol yönetecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

LİDERLE PUAN FARKI 4

Ligde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, liderin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Trabzonspor’un Galatasaray’ı mağlup ettiği haftada avantaj yakalamak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

TakımMuhtemel 11
FenerbahçeEderson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
BeşiktaşErsin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh
