Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik derbide bu akşam Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler! Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Yasin Kol yönetecek. Ligde 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, liderin 4 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe, bu maçtan üç puan alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Muhtemel Fenerbahçe 11'i: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca. Muhtemel Beşiktaş 11'i: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Chobani Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

LİDERLE PUAN FARKI 4

Ligde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, liderin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Trabzonspor’un Galatasaray’ı mağlup ettiği haftada avantaj yakalamak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh