 Yasin Aşan

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Kupada 2. haftada C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı hakem Turgut Doman yönetecek. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

14.01.2026
10:12
14.01.2026
10:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının heyecanı sürüyor. Grup aşamasında 2. hafta maçları oynanıyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Türkiye Kupası'nda birbirinden önemli maçlar oynanıyor.

Kupada haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup olarak kupaya yenilgiyle başlamıştı.

Beyoğlu Yeni Çarşı ise kupadaki ilk maçında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne konuk olmuştu. Rakibine 3-1 kaybeden Beyoğlu Yeni Çarşı, kupada grup aşamasına puansız başlamıştı.

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKATİ ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Alhan, Emre, Emre Can, Emir Ali

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Çağlar, Yiğit Efe, Oosterwolde, Fred, Bartuğ, Talisca, Musaba, Oğuz, Kerem

