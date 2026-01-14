Menü Kapat
Baran Aksoy
Spor
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe transfere doymuyor! N'Golo Kante an meselesi: Teklif ortaya çıktı

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferine de çok yakın... Sarı-lacivertlilerin Kante'ye yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfere doymuyor! N'Golo Kante an meselesi: Teklif ortaya çıktı
Haber Merkezi
14.01.2026
14.01.2026
Süper Kupa’da Galatasaray’ı mağlup ederek kupa özlemine yıllar sonra son veren Fenerbahçe, Süper Lig'de de şampiyonluk için transfer çalışmalarında iyice gaza bastı.

Tedesco’nun talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, N’Golo Kanté için Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe transfere doymuyor! N'Golo Kante an meselesi: Teklif ortaya çıktı

KANTE TRANSFERİ ÇOK YAKIN

Fransız basını temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kante'yi bitirmeye yakın olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe transfere doymuyor! N'Golo Kante an meselesi: Teklif ortaya çıktı

"KANTE FENERBAHÇEYE SICAK BAKIYOR"

Foot Mercato'da yer alan haberde; tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

N'Golo Kante'nin de Avrupa sahnesine geri dönmek istediği aktarılırken, 34 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme teklif yapıldığı aktarıldı.

