Fenerbahçe transfere doymuyor! N'Golo Kante an meselesi: Teklif ortaya çıktı

Süper Kupa’da Galatasaray’ı mağlup ederek kupa özlemine yıllar sonra son veren Fenerbahçe, Süper Lig'de de şampiyonluk için transfer çalışmalarında iyice gaza bastı.

Tedesco’nun talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, N’Golo Kanté için Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

KANTE TRANSFERİ ÇOK YAKIN

Fransız basını temaslarını sürdüren Fenerbahçe'nin Kante'yi bitirmeye yakın olduğunu öne sürdü.

"KANTE FENERBAHÇEYE SICAK BAKIYOR"

Foot Mercato'da yer alan haberde; tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

N'Golo Kante'nin de Avrupa sahnesine geri dönmek istediği aktarılırken, 34 yaşındaki oyuncuya 2.5 yıllık sözleşme teklif yapıldığı aktarıldı.