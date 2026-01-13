Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan transfer çıkışı: "Gönülleri rahat olsun"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna dair net konuşan Okan Buruk, camiaya mesaj verdi.

Okan Buruk'tan transfer çıkışı:
Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci hafta mücadelesinde, Fethiyespor deplasmanında 2-1 galip geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabaka sonrasında önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

"Birincisi; Fethiyespor'un hem taraftarına hem de yönetimine ve başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar da burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor. Transfer çalışmaları sürüyor. Transferi yapacağız, istiyoruz. Elit oyunculara gittiğinizde süre alan görüşmeler oluyor. Oyuncuları kadromuza katacağız. Bazen istediğiniz oyuncularla yapılan görüşmeler belli süreler alabiliyor. Bunu sezon başı yapmıştık. Tekrar çalışıyoruz. Haklılar, istiyorlar. Onları eleştiremeyiz. Hem başkanımız, hem transfer komitesi, çalışmaları sürdürüyor. Bizim de çalışmamız var. Hiçbir şekilde maddi sürece bakmadan Galatasaray'a önemli oyuncular gelecek. Önemli olan yanlış transfer yapmamak. İstemek zaten Galatasaray taraftarının genlerinde var. Gönülleri rahat olsun."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN FETHİYESPOR GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz ile zafere uzanmıştı.
