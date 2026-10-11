Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-lacivertliler 2-0'dan dönerek kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, ilk seti 25-20 önde kapatarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci seti büyük çekişmeye sahne olurken bu sette de rakibine 25-23'lük üstünlük kuran Beşiktaş, maçta durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin üçüncü setinde oyuna ağırlığını koyan taraf ise konuk ekip Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı-lacivertliler, üstün oynadığı seti 25-16 kazanarak maçta durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü seti de büyük çekişmeye sahne olurken bu setten 25-23 galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe Medicana, durumu 2-2'ye getirdi ve maç netice setine uzadı.

Netice setinde rakibine 15-12'lik üstünlük kurmayı başaran Fenerbahçe Medicana, toplam 2 saat 26 dakika süren mücadeleyi 3-2 kazandı.

Fenerbahçe Medicana bu sonuçla ligde 2. maçında 2. galibiyetini alırken Beşiktaş ise 2. maçında 2. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü sahasında Göztepe Yuppo ile karşılaşacak. Beşiktaş ise 3. hafta maçında aynı gün deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye Spor'a konuk olacak.